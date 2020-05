Giacometti-Institut in Paris öffnet wieder

Das Giacometti-Institut öffnet als eines der ersten Pariser Museen am 15. Mai wieder seine Türen. Man werde mit der Ausstellung „A la recherche des oeuvres disparues“ den Betrieb wieder aufnehmen, erklärte die Leitung am Montag. Die Werkschau musste wegen der am 17. März im Kampf gegen die Corona-Pandemie verhängten Ausgangssperre geschlossen werden.