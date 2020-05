Digitaler Gemeinderat mit schneller Leitung in Kauns

Kauns – Die Sitzung dauerte von viertel nach acht bis halb elf in der Nacht. Berichte, Diskussione­n, Abstimmungen: Alles wie immer, könnt­e man meinen. Mit einer Ausnahme – die Gemeinde­räte blieben dieses Mal alle zu Hause. Das Dorfparlament der 500-Seelen-Gemeinde Kauns im Bezirk Landeck tagte vergangen­e Woche zum ersten Mal in seiner Geschichte virtuel­l.

Dass kleine Gemeinden im ländlichen Raum den Anschluss an technische Entwicklungen verloren hätten – solchen Vorurteilen begegnet der Kauner Bürgermeister Matthias Schranz mit einem Lächeln. „Im Gegenteil, wir sind in digitalen Dingen sehr gut“, betont er. Und so saßen er, die restlichen zehn Mandatare und der Amtsleiter als Protokollführer vor ihren jeweiligen Computern und kamen trotzdem ihren Verpflichtungen nach. Die Videokonferenz war „ruckelfre­i“, erklärt Schranz. Immerhin setzt man seit Jahren auf den Breitbandausbau. „Wir haben alle Glasfaser, da machen sich die Investitionen bezahlt“, bestätigt der Dorfchef. Derzeit seien bereits über 60 Haushalte seiner Gemeinde an das schnelle Internet angeschlossen – „wir streben 100 Prozent an“.