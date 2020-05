Tiroler Alten- und Pflegeheime: Das Wiedersehen machte überall Freude

Mieming, Schwaz, Lienz, Reutte, Wörgl – Erleichterung. Freude. Da und dort auch eine Träne der Rührung – auf beiden Seiten. In vielen Tiroler Alten- und Pflege­heimen kehrte gestern wieder ein Stück Normalität ein. Oft hinter Glasscheiben. Immer mit Abstand und ohne Berührung. Aber doch. Endlich konnten wieder Besuche empfangen werden. Dabei ist der Ablauf von Heim zu Heim ein wenig unterschiedlich.

Franz Webhofer, Leiter aller vier Heime in Osttirol, erzählt: „Vergangene Woche haben wir alle Angehörigen unserer Bewohner darüber informiert. Sie konnten auch gleich Besuchstermine vereinbaren.“ Vormittags und nachmittags haben sich Besucher angekündigt, insgesamt 40 für den ganzen Tag. Zwei so genannt­e „Besuchszonen“, eine im Speisesaal und eine im Festsaal, wurden etwa im Lienzer Heim eingerichtet. Pro Zone können sechs Besuche gleichzeitig stattfinden, die Räume sind groß genug, um den entsprechenden Sicherheitsabstand einzuhalten.

Ortswechsel. Schwaz. „Für uns ist die größte Herausforderung, keinen Fehler zu machen und die Bedürfnisse von Bewohnern und Angehörigen mit dem, was gesetzlich erlaubt ist, unter einen Hut zu bringen“, sagt Andreas Mair, Heimleiter vom Regional-Altenwohnheim und dem Marien­heim in Schwaz. Sich nur 30 Minuten sehen zu dürfen und dabei nicht berühren zu dürfen, sei nicht einfach. Denn die Senioren und ihre Angehörigen würden sich nach der langen Zeit natürlich am liebsten sofort umarmen.