Online-Geberkonferenz soll Spenden-“Auftakt“ erbringen

Die EU-Kommission startet am Montag ihren weltweiten Spendenaufruf für den Kampf gegen das neuartige Coronavirus. Der EU-Kommissionsvertreter in Österreich, Martin Selmayr, betonte im Vorfeld, dass die angepeilten 7,5 Milliarden Euro, die bei der Online-Geberkonferenz zusammenkommen sollen, nur ein „Auftakt“ sein könnten.

Man werde noch wesentlich mehr finanzielle Mitteln brauchen, wenn es nach der Forschung dann um die weltweite Produktion und die Versorgung mit dem Impfstoff gehe, sagte Selmayr im Rahmen einer Online-Pressekonferenz am Montag. Europa setze auf Zusammenarbeit und wolle einen Wettlauf verhindern, so der Kommissionsvertreter. „Niemand wird das Coronavirus alleine besiegen können. Wir werden erst Ruhe haben, wenn wir es alle gemeinsam ausgerottet haben“, betonte Selmayr.

Für SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder setzt sich Europa mit der Geberkonferenz „an die Spitze im weltweiten Kampf gegen das Coronavirus“. „Außerdem macht die EU klar, dass ein Impfstoff ein Allgemeingut sein muss und keinem Land vorrangig geliefert wird“, so Schieder. Die Geberkonferenz ist seiner Ansicht nach ein „eindeutiges Signal“ an Präsident Donald Trump und die USA, „die die heutige Geberkonferenz schwänzen“.

In einem Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ vom Samstag kündigten die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte und Norwegens Regierungschefin Erna Solberg an, „alle unsere eigenen Zusagen auf den Tisch“ zu legen. Das Ex-EU-Mitglied Großbritannien will 388 Millionen Pfund (441 Millionen Euro) bereitstellen, wie das Büro von Premierminister Boris Johnson in London mitteilte.