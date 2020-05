Leichen in Syrien in 50 Meter tiefe Schlucht geworfen

Im Norden Syriens sind nach Angaben von Aktivisten über Jahre hinweg Leichen in eine 50 Meter tiefe Schlucht geworfen worden. Die Schlucht in der Wüste der Provinz Raqqa müsse unbedingt untersucht werden, forderte am Montag die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW). Die Region war lange von der Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) kontrolliert worden.