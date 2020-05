Bundesrat lehnte vier Corona-Pakete der Regierung ab

Wien –Der Bundesrat hat erstmals seit Ausbruch der Corona-Krise vier Gesetze des Nationalrats zurückgewiesen. So setzte die rot-blaue Mehrheit einen Einspruch gegen die Novelle des Freiwilligengesetz durch. Dieses soll unter anderem 600.000 Euro für freiwilliges Engagement aus Mitteln des Krisenbewältigungsfonds freisetzen. Für SPÖ und FPÖ ist zu unklar, wohin das Geld fließen könnte.

Von FPÖ und Sozialdemokraten gab es drei weitere Vetos. Das prominenteste davon betraf das Epidemiegesetz. Bei diesem geht es um eine Definition der im Zuge der Corona-Krise geplanten Screening-Programme. Die Änderung legt aber auch fest, unter welchen Voraussetzungen (etwa Abstandsregeln oder Mund-Nasen-Schutz-Pflicht) Veranstaltungen oder Demonstrationen künftig stattfinden dürfen. Auch bestimmte Personengruppen können ausgeschlossen werden. Wer keine Contact-Tracing-App verwendet, darf aber nicht ausgeschlossen werden. Auch ein pauschaler Ausschluss von Corona-Risikogruppen ist nicht möglich. Ebenso ist eine Diskriminierung bestimmter Personen, etwa wegen ihrer ethnischen Herkunft oder Religionszugehörigkeit, untersagt.

Ein weiterer Einspruch betraf ein Paket, das die Fristen für die Erfüllung der Integrationsvereinbarung ausdehnt und Änderungen bei Verwaltungsverfahren bringen soll. Unter anderem geht es dabei um Einschränkungen des mündlichen Verkehrs zwischen Behörde, Parteien und anderen Beteiligten.

SPÖ stimmt Gutscheinmodell zu

Beim vierten Veto handelte es sich um eine Zuweisung von 650 Millionen an den von der Europäischen Investitionsbank in der Corona-Krise errichteten Garantiefonds. Zudem soll der Finanzminister ermächtigt werden, Bundeshaftungen in Form von Garantien bis zu einem Betrag von 720 Millionen Euro übernehmen zu können, um das Instrument der Kurzarbeit auf europäischer Ebene zu unterstützen. Schließlich ist geplant, Lieferungen und innergemeinschaftlichen Erwerb von Schutzmasken umsatzsteuerfrei zu stellen. Den Bundesrat überwunden hat das Gutschein-Modell für abgesagte Sport- und Kulturveranstaltungen. Hier war die SPÖ im Nationalrat noch dagegen, stimmte nun aber zu.

Verhindern kann der Bundesrat die Gesetze ohnehin nicht, aber verzögern. Der Nationalrat wird die Materien mittels Beharrungsbeschluss durchdrücken.

SPÖ befragt Aschbacher dringlich

Die Rekord-Arbeitslosigkeit durch die Coronakrise war für die SPÖ auch Anlass, im Bundesrat eine "Dringliche Anfrage" an Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) zu stellen. In der Begründung der von Fraktionschefin Korinna Schumann und Ex-AK-Präsident Rudolf Kaske gezeichneten Initiative wird der Regierung vorgeworfen, die Betroffenen in Unsicherheit zu belassen.

In gesamt 29 Fragen versuchen die Sozialdemokraten detaillierte Zahlen zu Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit zu eruieren, auch was die Verteilung auf Branchen, Regionen und Altersgruppen betrifft. Auch über die Zahl der neu aufgenommenen AMS-Mitarbeiter sowie über Beschäftigungsprogramme wird Auskunft erbeten. Kundtun soll Aschbacher ferner, mit welcher Begründung eine Möglichkeit zum vorzeitigen Mutterschutz für Schwangere in der Corona-Krise abgelehnt wird.

In ihrer Beantwortung meinte Aschbacher, dass die von der Coronakrise ausgelöste Rekordarbeitslosigkeit auch dem Arbeitsmarktservice (AMS) zusetzt. Alleine im März seien 19.200 Überstunden angefallen, so Arbeitsministerin.

Gleichzeitig betonte sie, dass dem AMS alle notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt worden seien. Es gebe 500 externe Unterstützer zur Abwicklung der Kurzarbeit. 250 Personen seien extern etwa von Buchhaltungsagentur und Gesundheitskasse für Abrechnungen zur Verfügung gestellt und der Stellenabbau gestoppt worden. Eine - von der SPÖ geforderte - Belohnung für die AMS-Beschäftigten ist für die Ministerin "denkbar".

Kein vorzeitiger Mutterschutz

Nichts wird es mit der SPÖ-Forderung, Schwangeren wegen der Coronakrise einen vorzeitigen Mutterschutz zu gewähren. Aschbacher verwies diesbezüglich auf die Einschätzung des Gesundheitsministeriums, wonach Schwangere nicht zur Risikogruppe gehörten.