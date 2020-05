Rückkehr in die Klassenzimmer: Ergänzungsunterricht in Tirol lief gut an

Innsbruck, Schwaz, Landeck – Rund 3200 Tiroler Schülerinnen und Schüler haben gestern ihren Ergänzungsunterricht an den Schulen aufgenommen, um sich in den Maturafächern auf die Reifeprüfung vorzubereiten und gegebenenfalls ihre Noten zu verbessern.

Am Wirtschaftskundlichen Realgymnasium der Ursulinen in Innsbruck etwa sind 42 Schülerinnen in die Klassen zurückgekehrt. „Wir haben die Maturantinnen im Vorfeld per E-Mail und außerdem noch einmal in einer Videokonferenz über die Abläufe informiert“, sagt Direktor Georg Klammer. Am Montag sei daher alles reibungslos verlaufen – unter Einhaltung aller Sicherheitsvorgaben. Lediglich bei der Beschaffung von Schutzmasken für den Lehrkörper habe es im Vorfeld Probleme gegeben, hier hätte man sich mehr Unterstützung seitens der Bildungsdirektion gewünscht, sagt Klammer. Als Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht dürfte man eigentlich nicht schlechtergestellt sein.

Fehlende Schutzausrüstung ist auch der Grund, dass der Ergänzungsunterricht in den Tiroler Berufsschulen vorerst noch digital zu Hause stattfindet und nicht wie in anderen Bundesländern gestern gestartet ist. Ein neuer Fahrplan für die Berufsschulen wird für die kommenden Tage erwartet. Es gilt als wahrscheinlich, dass sie gemeinsam mit den Volksschulen am 18. Mai starten.

Gut angelaufen ist hingegen auch der Schulbetrieb für die Abschlussklassen im Paulinum in Schwaz: „Das verlief relativ unspektakulär, denn wir waren gut vorbereitet und die Schüler sehen das ziemlich nüchtern“, berichtet Direktor Elmar Fiechter-Alber. „Zudem ist es kein Problem, in unserem großen Haus 48 junge Menschen unterzubringen.“ Er habe die zwei Matura-Klassen persönlich vor dem Eingang empfangen und sie erst einmal Hände waschen geschickt. Im Home-Schooling habe man im Werkunterricht Hunderte Masken hergestellt, sodass rund sieben pro Schüler und Lehrer nun zur Verfügung stünden. Doch nicht nur für Schüler, auch für Lehrer ist die Situation neu und erfordert Flexibilität, wie Reinhold Greuter, Direktor der Wirtschaftsschulen in Landeck, weiß. So kann es passieren, dass sie die eine Stunde live in der Klasse halten, dann zum Laptop huschen, um die nächste Gruppe im virtuellen Raum via Internet zu unterrichten.

