Ölpreis bis Gesundheitssystem: Putins Corona-Desaster

Von Floo Weißmann

Moskau – Für Russlands Staatschef Wladimir Putin ist zuletzt viel schiefgelaufen. Eigentlich wollte er sich im Vorfeld der Siegesfeiern zum Zweiten Weltkrieg den Machterhalt für die nächsten eineinhalb Jahrzehnte sichern. Doch wegen der Corona-Krise musste das Verfassungsreferendum verschoben werden. Stattdessen entwickelt sich Russland zu einem Zentrum der Pandemie, der Staatshaushalt gerät aus den Fugen, und die Umfragewerte des Kremlchefs sinken. „Was als Krönung gedacht war, ist zu einem Desaster geworden, in dem sich Putin noch nicht wirklich zurechtfindet“, sagte der Innsbrucker Politologe Gerhard Mangott der TT.

Am Montag hat Russland zum zweiten Mal in Folge mehr als 10.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Nirgendwo sonst steigen die Fallzahlen so rasch. Die am stärksten betroffene Metropole Moskau baut nun an 44 Orten neue provisorische Kliniken mit insgesamt 10.000 Betten.

Zwar dürfte die steile Infektionskurve laut Mangott auch damit zusammenhängen, dass jetzt mehr getestet wird. Dass das Ausmaß der Katastrophe nicht früher erkannt wurde, deutet aber auch auf Versäumnisse hin. Die Führung in Moskau habe sehr früh die Grenze zu China geschlossen, danach aber so getan, „als würde das Virus Russland nur am Rande treffen“, sagt Mangott. Die meisten Covid-19-Fälle seien als Lungenentzündungen abgetan worden.

Als oberster Zauderer und Bremser agierte der Kremlchef selbst. „Putin hat sich erstaunlich defensiv verhalten – was atypisch für ihn ist“, sagt Mangott. Über die Gründe dafür wird in Fachkreisen gerätselt. Jedenfalls ging die Initiative für Pandemie-Maßnahmen nicht vom Kreml aus, sondern vom Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin. Dieser habe Druck gemacht, die Gefahr ernstzunehmen, so Mangott.

Inzwischen gilt eine Ausgangssperre; wer vor die Türe treten will, muss zuvor einen Passierschein beantragen. Zudem setzt Russland mit Hilfe Chinas nun auch auf die digitale Überwachung seiner Bürger durch die vielen Kameras im öffentlichen Raum und eine Gesichtserkennungs-Software. Kritiker befürchten, dass die Maßnahme nach der Pandemie erhalten bleibt und zur Kontrolle von Regierungsgegnern eingesetzt wird.

Verstärkt wird die Krise erstens durch den Absturz des Ölpreises, was wesentlich dazu beiträgt, dass das Staatsdefizit heuer auf geschätzte 6 bis 7 Prozent anschwellen wird. Und zweitens dadurch, dass das Gesundheitssystem in den vergangenen Jahren laut Mangott „kaputtgespart“ worden ist. Es fehlt an Schutz­ausrüstung, Beatmungsgeräten, medizinischem Fachpersonal und Intensivbetten.

Damit klarzukommen, überlässt der Kremlchef nun weitgehend der Regierung und der regionalen Ebene. Bei TV-Ansprachen anlässlich der Pandemie sei er emotionslos geblieben, sagt Mangott. Das hat zur Folge, dass Putin nicht als Krisenmanager punkten kann. Zudem demonstriert der Ölpreisverfall erneut Russlands Verwundbarkeit.

Die Zustimmung zu Putins Amtsführung ist zuletzt von 67 auf 63 Prozent gesunken. Dramatischer sieht es bei seiner Popularität aus: Nur noch 28 Prozent haben Vertrauen in den Kremlchef. Und bei der Frage, ob Putin über seine aktuelle Amtszeit hinaus an der Staatsspitze bleiben soll, zerfallen die Russen in zwei annähernd gleich große Lager.

Das könnte sich, sagt Mangott, in einer niedrigen Beteiligung am Verfassungsreferendum niederschlagen, das nach aktuellem Stand vermutlich im September nachgeholt wird. „Die Beteiligung muss über 60 Prozent liegen, alles andere wäre für Putin nicht gut.“ Auf dem Spiel steht die Legitimität seines Anspruchs, Russland bis ins hohe Alter und mit noch größerer Machtfülle als bisher zu führen.