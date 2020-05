Ärger über TV-Auftritt von Kufsteiner Bürgermeister Krumschnabel

Kufstein – Die Krisenkommunikation des Kufsteiner Bürgermeisters Martin Krumschnabel (Parteifreie) über Regio-TV entspricht in den Augen von Gemeinderätin Victoria da Costa vom Offenen Grünen Forum Kufstein nicht den Grundsätzen der Objektivität. „Es ist nicht ersichtlich, wie die Auswahl der interviewten Wirtschaftstreibenden erfolgt ist. Speziell wenn es sich um Listenmitglieder der Parteifreien handelt, kann der Eindruck einer unzulässigen Selbstvermarktung der Bürgermeisterpartei entstehen“, wettert da Costa. Sie überlegt sogar, den Überprüfungsausschuss damit zu befassen.

„Ich habe zwei Videos im Internet veröffentlicht und bin ein Mal bei Regio-TV aufgetreten, wo wir eine Serie gestartet haben“, sagt Krumschnabel. In den weiteren Folgen seien etwa der TVB-Obmann Georg Hörhager, Hotelier Simon Hermann Huber, Susanne Hauber oder eben auch Silvia Peter für die kleinen Geschäfte aufgetreten. Letztere, Ersatzgemeinderätin auf der Bürgermeisterliste, hätte nicht einmal über ihr eigenes Geschäft gesprochen. Da Costa hätte sich nie irgendwo eingebracht, er hingegen sei ständig in Kontakt mit den beiden Vizebürgermeistern oder etwa auch dem Bauausschuss gewesen. Zudem habe es fünf Rundmails an alle Gemeinderäte gegeben, auch mit der Aufforderung, sich im Regio-TV einzubringen.