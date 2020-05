Zehn Corona-Fälle bei erster Testrunde in deutscher Liga

Nach dem Wirbel um den 1. FC Köln forderte die DFL die Vereine zum Stillschweigen auf und veröffentlichte die brisanten Ergebnisse am Montag selbst gesammelt - ohne die positiven Fälle dabei den betroffenen Clubs zuzuordnen. „Zehn Infektionsfälle konnten identifiziert und den Gesundheitsämtern gemeldet werden“, hieß es in einer DFL-Mitteilung. Einer davon betrifft einen Spieler des Zweitligisten Dynamo Dresden, wie dieser verlautbarte.

Die insgesamt 1.724 Testungen in den beiden höchsten Spielklassen beinhalten neben Proben von Spielern auch solche von weiterem Mannschaftspersonal wie Trainerstab und Physio-Therapeuten. „Die entsprechenden Maßnahmen, zum Beispiel die Isolation der betroffenen Personen inklusive Umfelddiagnostik, wurden durch die jeweiligen Clubs nach den Vorgaben der örtlichen Gesundheitsbehörden unmittelbar vorgenommen“, berichtete die Liga in ihrer ersten Test-Bilanz.

Neben den beiden Testwellen, die Teil des Hygienekonzepts der DFL sind, wurde in Abstimmung mit dem deutschen Bundesarbeitsministerium nun auch „ein verpflichtendes Trainingslager unter Quarantäne-Bedingungen vor einer möglichen Fortsetzung des Spielbetriebs“ integriert. Sobald das Mannschaftstraining gestartet wird, sind zudem unabhängig von der Wiederaufnahme des Spielbetriebs zwei Tests pro Woche in regelmäßigen Abständen vorgesehen.

Die Dachorganisation hatte zuvor in einer Mail an die Clubs empfohlen, bis zu ihrer Veröffentlichung „von eigenen Verlautbarungen abzusehen“ und stattdessen auf die Liga zu verweisen. So hieß es in einem Schreiben von DFL-Direktor Ansgar Schwenken an die Clubs, das das Fachmagazin „kicker“ am Montag unter dem Titel „DFL verhängt Corona-Maulkorb für die Vereine“ veröffentlichte.