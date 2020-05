136 Flüchtlinge auf Lampedusa eingetroffen

Weitere 136 Migranten sind am Montagabend auf Lampedusa eingetroffen. Ein Boot mit 72 Flüchtlingen an Bord und ein weiteres mit 64 Menschen erreichten direkt die süditalienische Mittelmeerinsel. Da Lampedusa überlastet ist, mussten die Migranten in Zelten auf dem Kai des Hafens übernachten, wie italienische Medien berichteten.