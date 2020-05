Andersen-Preis an Jacqueline Woodson und Albertine Zullo

Der diesjährige Hans-Christian-Andersen-Preis für Kinder- und Jugendliteratur geht an die US-Autorin Jacqueline Woodson und die Schweizer Illustratorin Albertine Zullo. Das gab die Jury des Board on Books for Young People (IBBY) am Montag bekannt. Der alle zwei Jahre vergebene Preis gilt als eine der wichtigsten internationalen Auszeichnungen in dieser Literatur-Sparte.