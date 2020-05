Ute-Bock-Preis an „SOS Balkanroute“ und „Fairness Asyl“

Die Initiativen „SOS Balkanroute“ und „Fairness Asyl“ erhalten den diesjährigen Ute-Bock-Preis für Zivilcourage. „SOS Balkanroute“ werde für „mutige grenzüberschreitende Hilfe für schutzsuchende Menschen in Not“ ausgezeichnet, teilte SOS Mitmensch am Dienstag in einer Aussendung mit. Der Verein „Fairness Asyl“ erhält den Preis „für den vorbildhaften Kampf für faire Asylverfahren“.