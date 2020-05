„Lange Nacht der Chöre“ findet online statt

Für viele gehörte sie in den vergangenen Jahren zum fixen Musikkalender: Die „Lange Nacht der Chöre“ sollte auch heuer am 20. Mai mit Konzerten in Salzburg, Klagenfurt, Graz und Wels die Stimmkraft ihrer Protagonisten zur Schau stellen. Aufgrund des Coronavirus kann der vom Chorverband Österreich veranstaltete Auftrittsreigen aber nicht wie geplant stattfinden, sondern wandert ins Internet ab.