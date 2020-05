Afghanische Regierung ließ weitere 300 Taliban frei

Die afghanische Regierung hat seit Samstag rund dreihundert inhaftierte Taliban freigelassen. Seit Anfang April sind damit 850 Taliban auf freien Fuß gesetzt worden, wie der Sprecher des Sicherheitsrats, Javid Faisal, der Nachrichtenagentur am Dienstag bestätigte. Der Sicherheitsrat begründete die Freilassung auch mit dem Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Gefängnissen.

Der Gefangenenaustausch war als Vorbedingung für innerafghanische Friedensgespräche in ein Abkommen aufgenommen worden, das die USA mit den Taliban am 29. Februar in Doha (Katar) unterzeichneten. Die Regierung in Kabul war nicht daran beteiligt, weil die Taliban direkte Gespräche mit ihr abgelehnt hatten. Bis zu 5.000 inhaftierte Taliban sollten im Tausch gegen 1.000 von den Rebellen festgehaltene Gefangene freikommen. Präsident Ghani hatte später angeordnet, zunächst 1.500 Gefangene schrittweise freizulassen.