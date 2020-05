Heimische Kabarettszene legt Politik Maßnahmenkatalog vor

In den Unmut aus der Kulturszene über die aktuellen Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie mischt sich nun auch offiziell die heimische Kabarettszene. Am Dienstag meldete sich die neu gegründete IG Kabarett zu Wort, die mit einem Forderungskatalog unter dem Titel „Kabarett trotz(t) Corona“ an die Politik herantritt. Zu den Forderungen gehört etwa eine Reduktion der Umsatzsteuer bis Ende 2024.