Laut Gewerkschaft in Schulen derzeit „alles unter Kontrolle“

„Alle sind sehr diszipliniert und halten sich an die Vorgaben“, beschreibt Gangl (FCG) im APA-Gespräch das Verhalten der Schüler, für die seit dem gestrigen Montag anstelle der mit 16. März eingeführten Fernlehre wieder Präsenzunterricht an den Schulen stattfindet. Die Hygienevorgaben, etwa das regelmäßige Waschen bzw. Desinfizieren der Hände, werden laut Rückmeldungen der Direktoren derzeit gut eingehalten.

Auch an den Gymnasien laufe derzeit laut bisherigen Rückmeldungen alles rund, berichtet AHS-Gewerkschafter Herbert Weiß (AHS) auf Nachfrage. Derzeit seien allerdings mit den Maturanten auch nur wenige und ältere Schüler am Haus. „Schwieriger wird es, wenn wir mehr Kinder in den Schulhäusern haben und auch Jüngere.“ Wenn mit 18. Mai die AHS-Unterstufen wieder in den Unterricht kommen und die Schülerzahlen steigen, könnte es dann auch Probleme beim Zugang zu Wasser und Seife bzw. Desinfektionsmittel geben.