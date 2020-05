Einbrüche, Schlägereien, Überfälle: 30 Jugendliche in Innsbruck verhaftet

Innsbruck –Die Ermittlungsgruppe „Jugendkriminalität“ der Innsbrucker Kripo ist derzeit im Dauereinsatz. In der Vorwoche waren es fünf 15- bzw. 16-jährige Burschen, die nach einem Einbruch ausgeforscht wurden. Und vor zwei Wochen nahmen die Beamten drei Jugendliche fest, die einen Mann mit Eisenstangen in die Klinik geprügelt hatten. Nur zwei Beispiele von mehreren – „insgesamt wurden in den vergangenen Wochen 30 Jugendliche zumindest vorüber­gehend festgenommen“, bestätigt Christoph Kirchmayr, Leiter der Innsbrucker Kripo.