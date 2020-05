Brauereien läuft das Bier ab, nun wird es vernichtet

Mit Bernhard Prosser holt sich Martin Steiner einen zweiten Geschäftsführer an sein­e Seite auf Schloss Starkenberg. Die Oberländer Bierbrauer stoßen rund 40.000 Hektoliter Bier in einem Durchschnittsjahr aus. Das will Prosser künftig steigern. Nach 25-jähriger Erfahrung in der Brauerei-Industrie ist Prosser von der Privatbrauerei Fritz Egger mit 1. April nach Tarrenz gewechselt. „Wir haben in Tirol drei selbständige Brauereien, die einen super Job liefern. Es kann daher aus meiner Sicht nur heißen: Wir drei gegen die Großen.“