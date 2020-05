Kufsteiner Baukonzern Bodner expandiert nach Osten

Am Montag ist der Kaufvertrag zwischen der Bodner-Gruppe und Dyckerhoff & Widmann (Dywidag) unterzeichnet worden. Die Dywidag mit Firmenzentrale in Linz wird damit zukünftig als Tochterfirma der Kufsteiner Bodner Bau in der bestehenden Form mit allen 250 Mitarbeitern eigenständig weitergeführt. Die Dywidag verfügt über Niederlassungen in Wien, Salzburg und Innsbruck. Sie gilt als Spezialist für großvolumige Projekte des Hoch- und Industriebaus. Dort ist sie insbesondere als Generalunternehmer tätig und erzielt aktuell einen Umsatz von 140 Millionen Euro.