Protestaktion gegen Wasserkraftwerk im Ötztal

Umhausen – Die Hoffnungen der Gegner des Wasserkraftwerks Tumpen-Habichen im Ötztal ruhen auf einem noch ausständigen Höchstgerichtsurteil (die TT berichtete). WWF, WET (Wildwasser erhalten Tirol) und die Bürgerinitiative (BI) gegen die Wasserkraftanlage Tumpen hielten gestern Vormittag eine kleine Protestkundgebung in Umhausen ab. 20 Pappkameraden symbolisierten die mittlerweile über 21.000 Unterstützer einer Online-Petition.

Noch vor der Demo reagierte die Betreibergesellschaft des in Bau befindlichen Kraftwerks Tumpen-Habichen (ÖWK) auf die angekündigten Proteste. Demonstrationen seien ein „wichtiger Ausdruck der Meinungsfreiheit in unserem Rechtsstaat“. ÖWK-Geschäftsführer Klaus Mitteregger hält weiter grundsätzlich fest: „Die Gemeinde Umhausen als Mitgesellschafter hat daher sofort das Grundstück für die heutige Kundgebung zur Verfügung gestellt. Tatsache ist aber auch, dass wir auf Grundlage von aufrechten Bescheiden mit dem Bau begonnen haben. Auch ein Antrag auf einen einstweiligen Baustopp wurde am 10. März 2020 vom Verfassungsgerichtshof abgewiesen.“ (top)