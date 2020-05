Blümel spricht von „Übergangsbudget“

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) will der Forderung der Opposition nach einer Überarbeitung des Budgets nicht nachkommen. „Jede Zahl, die wir heute kennen, wird schlussendlich falsch sein“, sagte Blümel in einer Aussendung am Dienstag. Eine wesentliche Änderung wollen ÖVP und Grüne aber vornehmen: die „Überschreitungsermächtigung“ für die Krisenhilfen wird von vier auf 28 Mrd. Euro aufgestockt.