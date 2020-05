"Leidenschaftslos": Verbale Breitseite im Zeichen der Kultur

Wien –Schweres Verbalgeschütz brachte gestern SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda in Richtung Bundesregierung in Stellung. Deren Performance in kulturpolitischer Hinsicht bezeichnete Drozda als „besonders unprofessionell und leidenschaftslos“. An der Seite von NEOS-Kultursprecher Sepp Schellhorn und Opernsänger Wolfgang Ablinger-Sperr­hacke präsentierte Drozda eine Reihe von Forderungen.