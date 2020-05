Blümel spricht von „Übergangsbudget“

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) will der Forderung der Opposition nach einer Überarbeitung des Budgets nicht nachkommen. „Jede Zahl, die wir heute kennen, wird schlussendlich falsch sein“, teilte Blümel am Dienstag mit. Eine wesentliche Änderung wollen ÖVP und Grüne aber vornehmen: die „Überschreitungsermächtigung“ für die Krisenhilfen wird von vier auf 28 Mrd. Euro aufgestockt.

In dem dafür nötigen Abänderungsantrag wird laut Blümel auch klargestellt werden, dass es sich um ein „Covid-19-Übergangsbudget“ handle. „Egal welche Zahlen in einem Budget derzeit angenommen werden, sie werden wohl nicht halten“, betonte der Finanzminister. Entscheidend sei, wie viele Arbeitsplätze gesichert und wie viele Insolvenzen abgewendet würden: „Die Krisenbewältigung hat oberste Priorität.“

Laut der bisherigen Planung von ÖVP und Grünen sollen bis zu 38 Mrd. Euro in die Bekämpfung der durch die Corona-Pandemie und den „Lockdown“ ausgelösten Wirtschaftskrise fließen. Der Großteil davon entfällt zwar auf Steuerstundungen und Kreditgarantien, belastet das Budget also nicht unmittelbar. Maßnahmen wie die auf zehn Mrd. Euro aufgestockten Kurzarbeits-Beihilfen müssen aber direkt aus dem Budget bezahlt werden. In Summe soll die Regierung daher ermächtigt werden, den Budgetplan um 28 Mrd. Euro zu überschreiten. Nicht berücksichtigt werden kann laut Blümel zum jetzigen Zeitpunkt aber auch das von der Regierung angekündigte Konjunkturpaket („Comeback für Österreich“).