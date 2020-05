Viele ungeklärte Fragen: Tiroler Badbetreiber stehen in den Startlöchern

Nachdem die Bundesregierung vergangene Woche wissen ließ, dass die Badeanlagen mit 29. Mai ihre Pforten öffnen dürfen, sind auch in den Tiroler Freibädern die Vorbereitungen für den Auftakt voll angelaufen, wie Ulrich Mayerhofer, Obmann der Tiroler Bäder, weiß. „Um eine Anlage nach dem Winter für die Saison herzurichten, dauert es etwa 14 Tage bis vier Wochen“, erklärt er. Schließlich müssen Hecken geschnitten, Sanierungsarbeiten durchgeführt, Becken gefüllt und das Wasser von durchschnittlich 7 auf 25 Grad erwärmt werden.

Dass sich der Badesommer 2020 deutlich von jenem vergangener Jahre unterscheiden wird, darüber sind sich die Bäderbetreiber im Klaren. Offen ist jedoch noch, welche rechtlichen Voraussetzungen sie für den Betrieb während der Corona-Krise zu erfüllen haben. „Wir warten hier alle ganz hart auf die entsprechende Durchführungsverordnung aus dem Gesundheitsministerium“, sagt Ulrich Mayerhofer. Denn diese wird – ähnlich wie die Verordnung für den Handel – die Rahmenbedingungen vorgeben. „Wir gehen derzeit davon aus, dass auf 15 Quadratmeter Liegewiese ein Badegast kommen darf“, sagt der Bäderobmann und verweist auf eine ähnliche Regelung im Pandemieplan für Bäder in Deutschland.

In der Praxis würde das heißen, dass die Besucherzahlen heuer deutlich zurückgehen werden. „An einem guten Tag haben wir bis zu 8000 Menschen im Freibad Tivoli“, sagt Mayerhofer, der als Geschäftsbereichsleiter bei den Innsbrucker Kommunalbetrieben für die Badeanlagen der Stadt Innsbruck verantwortlich ist. Mit einer 15-m²-Regelung dürften nur noch maximal 2000 Badegäste eingelassen werden. Dass die Besucherzahl auf ein Viertel begrenzt wird, werde auch wirtschaftlich für die Bäder ein Thema sein. „Grundsätzlich muss man aber sagen, dass der Bäderbetrieb ohnehin schon kein großes Geschäft ist“, sagt Mayerhofer.

Der Druck auf die Drehkreuze werde jedenfalls enorm sein, glaubt er. Schließlich werden heuer so viele Menschen wie lange nicht mehr den Sommer zu Hause in Tirol verbringen. Um Warteschlangen zu vermeiden und Gäste nicht nach langer Wartezeit abweisen zu müssen, arbeite man gerade an fairen Eintritts- bzw. Reservierungssystemen. Eine Reservierung ausschließlich im Internet würde nämlich vor allem ältere Menschen benachteiligen, sagt Mayerhofer.