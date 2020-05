Bezirkshauptmann entgegnet Vorwürfen in Causa Ischgl: Haben "schnell reagiert"

Innsbruck, Ischgl – Wer wusste wann was? Der Corona-Fall Ischgl und die Verantwortlichkeiten beschäftigen Justiz und Politik gleichermaßen. Immer wieder kommen neue Vorwürfe an die Öffentlichkeit. Zuletzt in einem Bericht des profil, demzufolge die Tiroler Behörden am 5. März sehr detailliert gewusst hätten, in welchen Hotels in Ischgl 14 Isländer genächtigt haben, die bei ihrer Rückkehr positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Laut dem Bericht warteten die Behörden daraufhin jedoch noch einen vollen Tag, bis die Isländer auch die genauen Namen der Gäste übermittelten. Erst dann seien anhand dieser Informationen Kontaktpersonen in den betreffenden Hotels ermittelt worden.