Branchenvertreter warnt: Unsicherheit treibt Reisebüros in Ruin

Innsbruck –Die Urlaubszeit naht, doch in den Reisebüros wird kaum etwas gebucht. Im Gegenteil: Wegen der Corona-Krise werden Reisen storniert und bereits bezahltes Geld an die Kunden rücküberwiesen. Manchmal werde noch umgebucht, vereinzelt werde für den Winter beziehungsweise für den Sommer 2021 geplant, aber Hunderte Reisebüros und Reiseveranstalter stehen österreichweit vor dem Aus, warnt der ReiseVerband. Ende Mai meldete ein Reisebüro in Going Insolvenz an, auch in Kufstein sperrten zwei Reisebüros zu. Zahlreiche Mitarbeiter wurden gekündigt oder in Kurzarbeit geschickt.