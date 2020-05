Corona-Verordnung bringt kuriose Situation an Tiroler Kleinschulen

Musau –Waren Direktoren und Lehrer anfangs davon ausgegangen, dass an Kleinschulen mit unter 15 Schülern, in denen die festgelegten Auflagen für Abstände und Hygiene eingehalten werden können, im Zuge der Corona-Verordnung nicht auch noch aufgeteilt und separat unterrichtet werden muss, so hat die Bildungsdirektion hier nun doch andere Direktiven ausgegeben. Nämlich, dass für alle die gleichen Regeln gelten – egal, welche Größe.

Schulautonome Entscheidungen kommen nicht zum Tragen. Am Beispiel der Außerferner Volksschule in Mus­au zeigt sich dann so manch kuriose Situation, die nach der offiziellen Wiederöffnung am 18. Mai zu erwarten ist. Ähnliches gilt aber etwa auch für St. Jakob am Arlberg und andere Minischulen.