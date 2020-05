14 Kämpfer bei israelischen Angriffen in Syrien getötet

Bei nächtlichen Luftangriffen auf Positionen pro-iranischer Milizen und deren Verbündete im Osten Syriens sind nach Angaben von Aktivisten 14 Kämpfer getötet worden. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte ereigneten sich die Luftangriffe in der Nacht auf Dienstag nahe der Wüstenstadt Majadin in der Provinz Deir Ez-Zor.

Berichte über die von der Beobachtungsstelle gemeldeten Angriffe in Ostsyrien gab es in den syrischen Staatsmedien nicht. In der Region nahe der Grenze zum Irak haben die iranischen Streitkräfte und ihre Verbündeten zahlreiche Stellungen.

Die israelische Armee gab zunächst keine Stellungnahme ab. Israel bestätigt nur selten Militäraktionen in Syrien. Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien 2011 hat die israelische Armee Hunderte Luftangriffe gegen die syrischen Regierungstruppen und ihre iranischen Verbündeten geführt. Das Land will so verhindern, dass sein Erzfeind Iran seinen dortigen Einfluss ausbauen kann.