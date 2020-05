Ried kämpft mit weiteren Anträgen um 2. Liga-Fortsetzung

Spitzenreiter SV Ried kämpft weiter mit allen Mitteln um die Fortsetzung der Saison in der 2. Fußball-Liga. Die Innviertler werden auf der Clubkonferenz am 12. Mai Erleichterungen für den Spielbetrieb und die Möglichkeit für einzelne Vereine, den Bewerb sanktionslos vorzeitig zu beenden, beantragen, wie sie am Dienstag verlauteten.