Grüne bringen Nepps „Asylantenvirus“-Sager bei StA ein

Die Grünen schalten nach dem „Asylantenvirus“-Sager von Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp die Staatsanwaltschaft (StA) ein. Eine Sachverhaltsdarstellung sei am heutigen Dienstag eingebracht worden, informierte die Partei die APA. Abgeordnete Meri Disoski bekräftige in einem schriftlichen Statement zudem ihre Rücktrittsaufforderung an Nepp.

Der Chef der Rathaus-FPÖ hatte am Montag im Zusammenhang mit positiven Coronavirus-Tests in einem Asylwerberheim in Wien-Erdberg per Aussendung gemeint, man müsse „zum jetzigen Zeitpunkt in der Bundeshauptstadt fast schon von einem Asylantenvirus sprechen“. Das brachte ihm deutliche Kritik von SPÖ und Grünen ein, die Website „FPÖ Fails“ kündigte eine Anzeige ein.