Geschlossene Hallenbäder: Tiroler Schwimmschulen schlagen Alarm

Innsbruck – Tirols Schwimmschulen schlagen Alarm. „Eine ganze Generation lernt derzeit nicht schwimmen“, sagt Markus Senfter, Inhaber einer Innsbrucker Schwimmschule, der nun mit 16 Tiroler Kollegen vor weitreichenden Folgen der Bädersperren aufgrund der Corona-Krise warnt. „Schwimmen ist zwar ein Ganzjahressport, aber vor allem in den Monaten März bis Juni finden die meisten unserer Nichtschwimmerkurse statt“, erklärt Senfter. Eltern würden vorbereitet in den Sommer gehen und ihr Kind im Schwimmbad in Sicherheit wähnen wollen: „Nach wie vor zählt Ertrinken bei Kindern ja zu den häufigsten Unfall-Todesursachen.“