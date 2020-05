Edtstadler: Beispiellose EU-Unterstützung für Westbalkan

Dies sei ein klares Symbol dafür, wie wichtig der EU die Beziehung mit diesen Ländern sei. Edtstadler hielt am Montag und Dienstag Videokonferenzen mit ihren Minister-Kolleginnen und -Kollegen aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Kosovo, Nordmazedonien und Serbien ab. Neben dem Informationsaustausch über aktuelle Zahlen im Kampf gegen das Coronavirus diente die virtuelle Westbalkan-Reise auch der Vorbereitung für den EU-Westbalkan-Gipfel, der am Mittwoch stattfindet.

Österreich habe die Westbalkanstaaten bereits im April mit Hilfslieferungen und medizinischen Produkten unterstützt, darunter Decken und Bettwäsche, aber auch Desinfektionsmittel und anderes medizinisches Material, so Edtstadler. Zudem habe man den Westbalkan-Staaten angeboten, Corona-Intensivpatienten in österreichischen Spitälern aufzunehmen. Erst vergangene Woche sei ein Intensivpatient aus Montenegro zur Behandlung nach Graz eingeflogen.

Der SPÖ-Europaabgeordnte Andreas Schieder, Vorsitzender der Nordmazedonien-Delegation im Europaparlament, sieht in dem Gipfel ein wichtiges Zeichen des Vertrauens und der Solidarität: „Es ist gut, dass der Gipfel trotz der aktuellen Corona-Pandemie zumindest im Videoformat stattfindet. Die EU muss deutlich zeigen, dass wir die Westbalkan-Länder auch in Krisenzeiten nicht alleine lassen. Am Höhepunkt der Krise ist es die EU, die an der Seite der Westbalkanstaaten steht, nicht Russland oder China. Der Westbalkan gehört zu Europa“, so Schieder.