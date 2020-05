Attacke auf Bundestag: Deutschland sucht russischen Hacker

Auf die Schliche gekommen sind die deutschen Ermittler dem vermutlich 29-Jährigen mithilfe von Informationen aus den Niederlanden und den USA. Die niederländische Spionageabwehr hatte 2018 vier Russen festgesetzt, die Mitglieder von „Fancy Bear“ gewesen sein sollen. Sie waren laut SZ mutmaßlich in den Niederlanden, um einen Cyberangriff auf die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) mit Sitz in Den Haag durchzuführen. Diese untersuchte damals gerade den Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal in Großbritannien. Die Russen mussten freigelassen werden, weil sie mit Diplomatenpässen ausgestattet waren. Aber in ihrem Gepäck fanden die Ermittler wertvolle Informationen.