Innsbrucker KIZ: Mehr Hilfe für Jugendliche in Notlagen

Innsbruck – Kinder und Jugendliche, die sich familiär in einer Ausnahmesituation – nicht zuletzt wegen Corona – befinden, suchen immer öfter Hilfe im Innsbrucker KIZ (Kriseninterventionszentrum Tirol). Dort sind sie auch richtig, weil sie hier zumindest für ein paar Wochen ein Bett, eine Verschnaufpause und helfende Profis vor Ort finden. Ein Großteil der jungen Menschen, die Hilfe suchen, hat zu Hause massive Probleme, erlebt oft auch Gewalt in den eigenen vier Wänden.

Nach einer Ersthilfe und Orientierung geht es oft darum, die Jugendlichen an weiterführende Orte, etwa betreute Jugend-WGs, weiterzuvermitteln. Eine Sache, die angesichts von Corona ins Stocken gekommen ist, nicht zuletzt auch, weil die Kinder- und Jugendhilfe teils nur eingeschränkt arbeiten konnte.

Für das Innsbrucker KIZ ist nicht ohne Folgen: „Wir hatten in jüngster Zeit oft Jugendliche länger hier als vorgesehen und mussten andere hilfesuchende Teenager abweisen“, erklärt Ernst Huber, der stellvertretende Leiter. Die jetzige Krise verstärke in vielen Familien bereits vorhandene Probleme oder verschärfe sie durch Arbeitslosigkeit. Es würden auch zunehmend Jugendliche anklopfen, die nach mehrmaligen Aufenthalten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht mehr dorthin wollen oder von dort „abhauen“ – „aber nicht ins KIZ gehören“.