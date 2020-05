Förderungen für Kulturszene um 3,07 Mio. Euro erhöht

Die Förderungen für zahlreiche Kulturbereiche werden angesichts der Coronakrise um 3,07 Mio. Euro erhöht. Dies kündigte Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) am Dienstag im Vorfeld des Kulturausschusses an. Konkret splittet sich die Erhöhung auf die Bereiche Musikwirtschaft, Filmwirtschaft, Buch- und Verlagswesen sowie die Bildende Kunst.

Noch in Verhandlung ist indes der in Aussicht gestellte Hilfsfonds für den Non-Profit-Bereich, wobei sie auf eine baldige Einigung mit dem Koalitionspartner ÖVP hoffe, unterstrich Lunacek: „Unser Ziel ist eine gute Lösung in dreistelliger Millionenhöhe, die großen wie kleinen gemeinnützigen Organisationen in Österreich gleichermaßen zugutekommt.“