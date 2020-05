Lockdown war für Kinder sehr belastend

Der Lockdown während der Corona-Pandemie war für Österreichs Kinder und Jugendliche sehr belastend. Das ergab eine Online-Umfrage der Kinderfreunde unter Sechs- bis 15-Jährigen. Nicht einmal jedes zweite befragte Kind gab an, dass es ihm „eh gut“ geht. Am meisten vermisst wurden Freunde. Die Mehrheit fand sich zwischen „es geht so“ (43 Prozent), „nicht so gut“ (zehn) oder „schlecht“ (drei) ein.

„Der Anteil der Kinder, denen es während des Lockdowns nicht gut ging, ist relativ unabhängig vom Alter“, erklärte Christian Oxonitsch (SPÖ), Bundesvorsitzender der Österreichischen Kinderfreunde. Gefragt wurden die Sechs bis 14-Jährigen auch, was ihnen in dieser schwierigen Zeit am meisten fehlt. Mehr als die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen (53 Prozent) vermisste Freunde. „32 Prozent der befragten Kinder wünschten sich am meisten, dass ‚alles wieder normal wird‘“, sagte Oxonitsch.