Regierung will mit Gemeinden über Hilfen reden

Die Regierung will auch mit Städten und Gemeinden über ihren Einnahmenentfall reden, kündigten Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Dienstagnachmittag an. Michael Ludwig (SPÖ), Wiener Bürgermeister und Präsident des Städtebundes, hatte daran erinnert, dass den Gebietskörperschaften bis zu 2 Mrd. Euro verloren gehen könnten und Unterstützung gefordert.