Maduro gibt Festnahme zweier US-Bürger bekannt

Die venezolanischen Sicherheitskräfte haben nach Angaben von Staatschef Nicolás Maduro zwei US-Bürger festgenommen, die an einer versuchten „Invasion“ des Landes beteiligt gewesen sein sollen. Die Männer im Alter von 34 und 41 Jahren gehörten zum Sicherheitspersonal von US-Präsident Donald Trump, sagte Maduro am Montagabend in einer im Fernsehen ausgestrahlten Ansprache.

Der Staatschef zeigte dabei Reisepässe und andere Dokumente, die von den beiden Männern stammen sollen. Sie sollen laut Maduro zu einer Gruppe gehört haben, die versucht haben soll, sich vom Meer aus nach Venezuela einzuschleusen. Insgesamt seien bei diesem Versuch der „Invasion“ am Sonntag und Montag 15 Menschen von Armee und Polizei an der Küste gefasst worden. Die Nationalitäten der anderen Festgenommenen nannte der Staatschef nicht.

Trump bestritt eine Verwicklung seiner Regierung in eine angeblich versuchte „Invasion“ in Venezuela. „Es hat nichts mit unserer Regierung zu tun“, sagte Trump am Dienstag in Washington. Seine Regierung werde aber herausfinden, was genau passiert sei.