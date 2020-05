Mann soll Lebensgefährtin getötet und im Wald abgelegt haben

Ein 40-jähriger Mann soll in Mönchengladbach seine 26-jährige Lebensgefährtin bei einem Streit getötet und ihre Leiche an einem Waldstück im benachbarten Grevenbroich abgelegt haben. Der Tatverdächtige führte Polizisten am Montag zum Ablageort des Leichnams, wie die Ermittler am Dienstag mitteilten. Zu dem Streit soll es bereits Anfang März gekommen sein.