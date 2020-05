Österreich streicht Kontrollen an Kleinwalsertal-Grenze

Ab Mittwoch werden in der Vorarlberger Enklave Kleinwalsertal auf der österreichischen Seite der Grenze zu Deutschland keine Gesundheitskontrollen mehr durchgeführt. Dies sei am Dienstag in einem Gespräch zwischen Landesrat Christian Gantner (ÖVP) und dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann festgelegt worden, teilte die Vorarlberger Landespressestelle in einer Aussendung mit.