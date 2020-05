Conte prüft weitere Lockerung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen

Nach dem positiven und geregelten Start in die „Phase 2“ prüft die italienische Regierung die Lockerung weiterer Maßnahmen, um den Weg zurück zur Normalität zu beschleunigen. So schließt Premier Giuseppe Conte eine Vorverlegung der ursprünglich für 1. Juni geplanten Wiedereröffnung von Friseuren und Schönheitssalons nicht aus. Auch Theater könnten wieder öffnen, sollte die Epidemiekurve sinken.

Nach knapp zwei Monaten kompletten Stillstands wegen des Coronavirus begann in Italien am Montag die „Phase 2“. Damit wurde ein wichtiger Schritt zurück in die Normalität unternommen. Zwar lockerte die Regierung die Vorsichtsmaßnahmen weniger, als es sich die Italiener nach siebenwöchiger Quarantäne erhofft hatten, die Menschen erhielten jedoch zumindest ein wenig mehr Bewegungsfreiheit.