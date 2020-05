"Zaubertrank" Verjus: Zitrone, zieh dich warm an

Innsbruck, Zöbing – Wenn Barbara Öhlzelt über ihren „Zaubertrank“ erzählt, kann einem der Wund wässrig werden. Die Winzerin aus dem Kamptal (NÖ) hat sich dem Verjus verschrieben. Andere Winzer mögen den grünen Traubensaft kaum beachten – für Öhlzelt ist er das schönste Nebenprodukt der Welt. „Für mich ist Verjus etwas ganz Wichtiges“, sagt sie mit einem Lächeln und zählt die vielen guten Seiten auf: alkohol- und histaminfrei, milder als Essig und feiner in der Säure als Zitrone. Die spätberufene Winzerin ist die Verjus-Pionierin Österreichs und hat ihre Keller vis-à-vis der bekannten Lage Heiligenstein. Über die Textilbranche und einen Abstecher bei einem TV-Sender führte sie der Weg zum Wein.

Der saure Traubensaft wird in Halbliter-Flaschen angeboten.

Seit 2007 schaukelt die 47-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann Karl Schwillinsky die Familienweingärten in Zöbing bei Langenlois. Sie hat den Hof umgekrempelt. Die ersten Schritte im Weingarten waren von Kopfschütteln begleitet. „Wir sind Mitte August zur Lese rausgefahren. Die Leute haben sich gefragt: ,Was machen die da jetzt bitte?‘“ Angefangen hat alles mit 500 Halbliter-Fläschchen. Heute keltert sie rund 10.000 Liter in drei verschiedenen Varianten (zwei Veltliner, einer davon mit kräftiger Säure, sowie ein milderer Zweigelt).