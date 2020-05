Der Pool im Garten: Tiroler tauchen daheim in den Urlaub ab

Von Manuel Lutz

Es wird wohl ein Sommer ohne Strandurlaub werden. Die Urlaubsplanung der Tiroler läuft dennoch auf Hochtouren, das Corona-Virus soll zumindest die freie Zeit nicht verderben. Statt im Reisebüro wird die Auszeit heuer daher von vielen bei einem Schwimmbeckenbauer gebucht. So führt die Reise nicht nach „Hollywood“ und „Beverly Hills“, sondern in den eigenen Garten – der mit dem Pool nun an die amerikanischen Luxusorte erinnert –, der „Hallywood“ oder „Beverly Mils“ getauft werden könnte.

„Die Nachfrage ist enorm. Aktuell rufen pro Tag drei bis fünf Personen an, die gerne einen Pool möchten“, so Stefan Saurwein von der Firma Saur­wein Schwimmbad Technik (SST) in Thaur. Dies bestätigt auch Alexander Wittig vom Unternehmen Michael Wagner Schwimmbadbau und Zubehör, das nur ein Dorf weiter in Absam positioniert ist. „Es ist zurzeit extrem. Momentan arbeiten wir an zehn Pools gleichzeitig.“

Über 10.000 Pools 2019 verkauft

Die aktuellen Beschränkungen haben zwar für zusätzliche Aufträge gesorgt. Der Trend vom eigenen Pool im Garten oder auf der Terrasse zeichnete sich aber schon länger ab, wie der Thaurer Experte, der seit 25 Jahren Pools für Privathäuser sowie Hotels baut, beobachtet: „In den vergangenen fünf bis sechs Jahren wollten immer mehr Tiroler einen Pool im Garten haben. Vergangenes Jahr haben wir 40 Becken für Privatpersonen angefertigt.“ Laut einer Marktanalyse von „Branchenradar“ gab es 2019 sogar einen neuen Rekord hierzulande: Erstmals wurden mehr als 10.000 Swimmingpools an private Haushalte in Österreich verkauft. Rund 200 Swimmingpools sind zudem an Hotels, Bäder oder öffentliche Einrichtungen ausgeliefert worden. Damit wurden 43,2 Millionen Euro erwirtschaftet.