In Tirol lebende behinderte Frau weiterhin ohne Versicherung

Der Kufsteiner Rechtsanwalt Richard Salzburger hat den Fall übernommen und ist gegen den Bescheid vor das Bundesverwaltungsgericht gezogen. Es ergebe keinen Sinn, dass jemand, der nie in seinem Leben gearbeitet hat, eine Versicherungsleistung erhält, meint er. Es bestünde auch kein Anrecht auf ein staatliches Pflegegeld im Herkunftsland, da die 31-Jährige nun in Österreich lebt. Allerdings könnte es noch dauern bis die Richter entscheiden, daher hofft Salzburger auf eine vorzeitige Einigung mit der Kasse. In einer ersten Reaktion hatte man dort versprochen, die Ansprüche nochmals zu prüfen. Derzeit wartet man noch auf eine Mitteilung aus dem Herkunftsland, wie seitens der ÖGK erklärt wird.