Gut 18.000 Nutzer auf Imster Verschenk-Plattform aktiv

Imst – Entstanden aus einer Gegenbewegung zur Wegwerfgesellschaft hat sich „IV – Imst verschenkt“ zu einer der populärsten Facebook-Plattformen im Oberland entwickelt. Inzwischen sind rund 18.000 Personen westlich von Telfs regelmäßig auf dieser Facebook-Seite unterwegs. Gesucht und gefunden werden kann vieles: von Gebrauchsgegenständen über Hilfsdienste bis hin zu Benefizveranstaltungen. Wichtig ist nur, dass an sich kein Geldfluss dabei sein darf. Gründer Daniel Seidner und seine Mutter Silvia haben deshalb das Team um Daniel Rundl und Josef Gomig erweitert.

Die Corona-Krise ist freilich ein Einschnitt in der Geschichte der seit 2017 aktiven Plattform. „Bis zum 1. Mai hatten wir vorübergehend die Verschenk-Aktivitäten eingestellt“, so Daniel Seidner. In Zeiten der Quarantäne wollte man keine persönlichen Kontakte riskieren. Vielmehr standen Hilfsdienste wie Einkaufen oder Kinderbetreuung im Fokus. Einige Näherinnen hatten auch angeboten, Schutzmasken herzustellen. Dabei wurde allerdings von Seidner erlaubt, dass auch ein Unkostenbeitrag für das Material verlangt wurde.