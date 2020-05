Ansiedlung in Mils wackelt: Tiroler Pilz-Firma plant rechtliche Schritte

Mils – Rund um die geplante Ansiedlung der Firma Tiroler Bio Pilze östlich der Milse­r Dorfstraße überschlagen sich die Ereignisse: Nachdem eine Petition gegen das Projek­t inzwischen über 700 Unterschriften erreicht hat – wie berichtet, fürchten Anrainer u. a. Mehrverkehr, Lärm- und Geruchsbelastung –, hat sich nun auch die anfangs eindeutig positive politische Stimmung gedreht. Und zwar so sehr, dass jetzt auch die Gemeindeführung das Projekt offen in Frage stellt.

Statt, wie ursprünglich geplant, die Bebauungsplanänderung für das Vorhaben zu beschließen, hat der Gemeinderat am Dienstagabend völlig unerwartet sogar den alten Bebauungsplan aufgehoben (bei zwei Enthaltungen der Grünen). Der alte Plan sei für ein nahes Wohnbauprojekt konzipiert worden, mit entsprechenden Höhen und Dichten, begründet das BM Peter Hanser (Gemeinsam für Mils). Mit der Verlegung dieses Wohnbaus nach Norden hätte zugleich der alte Bebauungsplan aufgehoben werden sollen – das habe die Gemeinde übersehen. „Hätten sich die Bauwerber auf diesen alten Plan bezogen, hätten sie quasi einen Anspruch gehabt“, so Hanser – so aber habe die Gemeinde bei einer Abstimmung über das Projekt weiter das Heft in der Hand.

Laut Hanser sind noch diverse Fragen offen: So erwarte die Gemeinde vom Grundbesitzer, der der Biopilz-Firma ein Baurecht einräumt, mehr Entgegenkommen – schließlich sehe das Raumordnungskonzept für die betreffende Fläche Vertragsraumordnung vor. „Wenn es nicht gelingt, ein öffentliches Interesse durchzubringen – z. B. die Schaffung eines Spielplatzes –, stimmen wir nicht zu“, sagt Hanser. Auch zum Projekt selbst sei noch nicht alles geklärt, etwa ob tatsächlich alle Produktionsvorgänge geruchsneutral erfolgen.

Könne man das und mehr in den nächsten ein, zwei Wochen nicht klären, werde es keine Zustimmung geben, betont Hanser. Für so ein großes Projekt wolle er eine Zwei­drittelmehrheit, „derzeit schaut es nicht einmal nach einfacher Mehrheit aus“.

GF Cornelia Plank und Prokurist Johannes Auer von der Firma Tiroler Bio Pilze reagierten gestern bei einer Pressekonferenz fassungslos auf die jüngsten Entwicklungen. „Wir sind ein Spielball der Machtpolitik geworden“, befindet Auer. Doch ein Bürgermeister sei auch Behörde – und „Recht muss Recht bleiben“. Man werde die Aufhebung des Bebauungsplanes, „mit dem wir sehr wohl hätten bauen können“, mit allen rechtlichen Mitteln bekämpfen, so Auer, der einen „politischen Skandal sondergleichen“ ortet.

Auer verweist auf eine schriftliche Zusage von BM Hanser vom 10. März, in der es wörtlich heißt, dass die Gemeinde „aufgrund des Beschlusses des Gemeindevorstandes vom 4. 3. 2020“ die Errichtung des geplanten Betriebsgebäudes vorbehaltlich der bau- und raumordnungsrechtlichen Vorschriften befürworte. Erst jetzt sei es unter dem „Sperrfeuer“ der Petition zum plötzlichen Meinungsumschwung gekommen. Inhaltlich betonten Plank und Auer, dass die Pilzzucht kein „Industriebetrieb“ sei, sondern in Handarbeit erfolge. Der verwendete Kompost sei „absolut geruchsneutral“. Es werde nur drei bis vier Füllvorgänge pro Woche geben, nächtlicher Maschinenlärm sei ausgeschlossen. Mehr als drei Liefer-Lkw pro Tag würden nicht fahren, die Mitarbeiter zu über 80 % per Werksverkehr anreisen. Und: „Ein anderer Standort kommt für uns nicht in Frage.“

Ende nächster Woche wird die Firma alle Fraktionen und Anrainervertreter zu einem runden Tisch einladen – allen voran den Initiator der Petition, der bisher „das direkte Gespräch verweigert“ habe.