Frau nach Feuer in Wiener Karl-Seitz-Hof in Lebensgefahr

Beim Brand in einer Wohnung im Karl-Seitz-Hof in Wien-Floridsdorf ist am frühen Dienstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut Lukas Schauer, Sprecher der Berufsfeuerwehr, wurden die Einsatzkräfte um 18.15 Uhr in die Dunantgasse gerufen, wo ein Appartement im zweiten Stock brannte. Die Fenster waren geborsten, starker Rauch quoll aus der Wohnung.