Schramböck forciert „digitalen Schnellzug statt analoger Bummelbahn“

Wien – Von einer gewonnenen ersten Runde im Boxkampf spricht Martin Kocher, Leiter des Instituts für Höhere Studien (IHS). Gemeint ist die vorläufig vollzogene Eindämmung der Corona-Pandemie innerhalb der österreichischen Grenzen, die eine vorsichtige Öffnung der Wirtschaft wieder möglich macht. „Der Boxkampf geht jetzt in die zweite und in die dritte Runde“, ergänzt Kocher. Nun gehe es um geeignete Maßnahmen, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Eine wichtige Stellschraube dabei sei die Digitalisierung. Diesbezüglich gebe es Aufholbedarf, jedenfalls bei den heimischen Klein- und Mittelbetrieben (KMU), wie eine neue IHS-Studie offenbart. Doch gerade hier sei Potenzial für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum vorhanden. „Wir müssen das Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig die Digitalisierung ist.“