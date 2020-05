ZARA: Corona bringt Anstieg bei Rassismus

Wien – Rassistische Hetze im Internet wird durch die Corona-Krise verstärkt. Das zeigt die Dokumentation der Beratungsstelle ZARA für den Zeitraum von 16. März bis 30. April. Insgesamt 93 rassistische Diskriminierungen mit Corona-Bezug gab es da, 87 Prozent der Fälle wurden online beobachtet. Vor Beginn der Ausgangsbeschränkungen (16. März) richteten sich rassistische Beschimpfungen mit Corona-Bezug noch gegen Personen, denen asiatische Herkunft zugeschrieben wurde. In der darauffolgenden Zeit bis 30. April waren Geflüchtete und Muslime die Hauptbetroffenen. „Es werden immer wieder die gleichen Feindbilder instrumentalisiert, um ganz bewusst Hass zu schüren“, erklärte eine der beiden ZARA-Geschäftsführerinnen, Caroline Kerschbaumer, am Mittwoch vor Journalisten.

Ein Fall, der ZARA gemeldet wurde, betraf etwa eine Frau, über die ein Mitarbeiter eines Schuhgeschäftes zu einem Kollegen meinte: „Die brauchst du nicht bedienen, die haben eh alle Corona.“ Im Internet werde den Betroffenen häufig vorgeworfen, sich nicht an die Ausgangsbeschränkungen zu halten, berichtete Kerschbaumer. Zudem werde argumentiert, dass bestimmte Gruppen den Virus bewusst einsetzten, um mehr Macht zu bekommen. Die große Unsicherheit sei „ein idealer Nährboden für Fake News und Verschwörungstheorien“, so die ZARA-Geschäftsführerin. Kerschbaumer kritisierte in diesem Zusammenhang auch eine Aussendung des Wiener FPÖ-Chefs Dominik Nepp, der Corona als „Asylantenvirus“ bezeichnet hatte (siehe Geschichte links)